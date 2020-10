Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht mit Sattelauflieger

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Echter Straße, Montag, 12.10.20, 06.50 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Montag, 12.10.20, gegen 06.50 Uhr befuhr ein 51-jähriger Lkw-Fahrer aus Lettland mit seinem Sattelauflieger Daimler-Benz die Echter Straße in Kalefeld und streifte mit dem Dach seines Sattelaufliegers das Dach einer Garage auf einem angrenzenden Grundstück. hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von ca. 1000,- EUR Nach dem Vorfall setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Anschließende Ermittlungen führten zu dem verursachenden Kraftfahrzeug und dem oben benannten Lkw-Fahrer. An dem Sattelauflieger entstanden Schäden in bislang unbekannter Höhe. Da der Fahrer des LKW keinen festen Wohnsitz im Inland besitzt, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen eine Sicherheitsleistung erhoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell