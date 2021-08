Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mercedes gestohlen

Borken (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde von dem Gelände eines Autohändlers an der Ahauser Straße ein nicht zugelassener 16 Jahre alter silberfarbener Mercedes (C 200 Limousine) gestohlen. Ais dem unverschlossenen Kofferraum eines anderen Pkws wurden zwei Kaffeepackungen und zwei Flaschen Whisky entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

