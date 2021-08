Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht auf der Heuss-Straße

Fahrradfahrer gesucht

Ahaus (ots)

Am Samstag befuhr ein 81 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus gegen 16.05 Uhr die Heuss-Straße in Richtung Bernsmannskamp. Vor ihm, so der 81-Jährige, sei ein Fahrradfahrer am rechten Fahrbahnrand unterwegs gewesen, der plötzlich nach links ausgeschert sei. Er selbst sei deshalb nach links ausgewichen und gegen einen am gegenüberliegenden Straßenrand stehenden Pkw gefahren. Dabei entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 4.000 Euro. Der Radfahrer habe angehalten, sich umgedreht und sei dann mit den Worten "Das hat aber geknallt" weiter gefahren. Der ca. 50 - 60 Jahre alte Mann ("vermutlich Deutscher") war auf einem Herrenrad unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

