Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einem Fakeshop aufgesessen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Ulmenweg, Samstag, 26.06.21, 22.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Samstag, 26.06.21, gegen 22.00 Uhr bestellte ein 49-jähriger Bad Gandersheimer in einem Internetshop namens "NURBEST" Waren im Wert von knapp 900,- EUR. Nachdem der Bad Gandersheimer den geforderten Betrag überwiesen hatte, blieb die Zustellung der bestellten Ware allerdings bis zur Anzeigeerstattung am 27.07.21 aus. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Internetshop "nurbest.com" um einen Fakeshop handelt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.

