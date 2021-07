Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch umstoßen eines Motorrades

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (we)- In der Zeit vom 24.-25.07.2021, zwischen 11.30 Uhr und 10.45 Uhr, wurde im Steinweg in einer Grundstückseinfahrt ein dort auf dem Hauptständer abgestelltes Motorrad durch bisher unbekannte Täter umgestoßen. Durch den Aufschlag auf dem Boden entstand an dem Kraftfahrzeug ein Schaden von ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden auf dem PK Bad Gandersheim unter 05382/919200 entgegengenommen.

