Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Festnahme nach Einbruch in Naturheilpraxis

Leichlingen (ots)

In der letzten Nacht (02.03.) um kurz nach 03:00 Uhr ist ein Einbruch in eine Naturheilpraxis in der Gartenstraße gemeldet worden.

Ein Anwohner hörte verdächtige Geräusche und sah dann, wie in der Praxis das Licht eingeschaltet wurde.

Die alarmierten Polizisten trafen noch im Objekt einen Täter an und nahmen ihn vorläufig fest. Der 33-jährige polizeibekannte Leichlinger hatte offenbar über ein Vordach ein Fenster zur Naturheilpraxis aufgebrochen und gelangte so in die Räumlichkeiten.

Bei einer Durchsuchung des Festgenommenen wurde das verwendete Einbruchwerkzeug vorgefunden und er räumte die Tat gegenüber den Einsatzkräften auch ein.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden. (ct)

