Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand von zwei Rundballen

Northeim (ots)

Moringen, Methestraße, Montag, 26.07.2021, 22.55 Uhr

MORINGEN (Mü) - Am späten Montagabend kam es zu einem Brand von zwei Rundballen.

Zwei Rundstrohballen wurden in der vergangenen Nacht von bisher unbekannten Tätern in der Feldmark von Moringen in Brand gesetzt. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Fredelsloh und Moringen mit etwa 36 Einsatzkräften gelöscht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Nach ersten Ermittlungen kann von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell