Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrräder entwendet - Ein Beschuldigter gestellt

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhofstraße, Dienstag, 27.07.2021, 12.10 Uhr

NORTHEIM (Mü) - Dienstagmittag kam es zu einem Diebstahl von zwei Fahrrädern.

Zwei Beschuldigte entwendeten am Bahnhof in Northeim ein Mountainbike und ein Trekkingfahrrad. Bei einer Fahndung durch Polizeibeamte aus Northeim konnten die beiden Beschuldigten mit den Fahrrädern festgestellt werden. Ein 16-Jähriger aus Göttingen wurde bei einer fußläufigen Flucht gestellt. Ein Fahrrad wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell