POL-MK: Streit eskaliert/ Pkw zerkratzt

Plettenberg (ots)

Am gestrigen Montag, 03.05.2021, gegen 17:45 Uhr, soll ein Streit im Bereich Oesterhammer eskaliert sein. Ein 61-jähriger Mann soll einen massiven Glasaschenbecher von seinem Balkon in Richtung einer 28-Jährigen und einem 23 Jährigen geworfen haben, die auf dem Gehweg standen. Glücklicherweise verfehlte das Wurfgeschoss die beiden Geschädigten und zwei weiteren Zeugen. Vorausgegangen waren verbale Streitigkeiten zwischen den beiden Parteien, zu denen die Polizei auch schon separate Anzeigen aufgenommen hat.

Nun kommt noch eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung hinzu. Die Ermittlungen dauern an.

Unbekannte Täter haben einen roten Opel Astra an der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der 67-jährige Geschädigte hatte sein Fahrzeug am 02.05., gegen 19 Uhr unbeschädigt abgestellt und die erheblichen Schäden am Morgen des gestrigen Montags, 03.05.2021, 09:30 Uhr, festgestellt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Plettenberg erbeten. (Boro)

