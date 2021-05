Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Garage/ Scheibe eingeworfen

Meinerzhagen /Kierspe (ots)

Meinerzhagen

Am letzten Wochenende (01.05. - 03.05.) brachen unbekannte Einbrecher erneut in eine Garage An der Kirche ein. Die Täter beschädigten erneut das Fenster, stiegen ein und stahlen, nachdem sie das Rolltor von Innen entriegelt hatten, einen Stromgenerator. Der Sachschaden ist eher gering.

Kierspe

Am gestrigen Montag, gegen 21:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter durch einen Steinwurf die äußere Scheibe einer Doppelverglasung Am Volmehang. Auch hier entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinwiese zu dem/den unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen. (Boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell