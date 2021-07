Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tatort Bad Gandersheim - Auf Streife mit der Polizei/Ferien(s)pass für junge Kommissarinnen und Kommissare

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Gandersheim (ots)

(Bad Gandersheim) Am vergangenen Dienstag trafen sich 15 Jungkommissare und -innen auf dem hiesigen Polizeikommissariat in Bad Gandersheim. Unter Anleitung von Polizeikommissarin Katharina Wenzel und Kriminalhauptkommissarin Kathrin Jahn hatten die Teilnehmer der Ferien(s)passaktion die Möglichkeit die Arbeit der Polizei einmal näher zu betrachten und im Rahmen der Aufklärung eines Fahrraddiebstahls das neu erlangte Wissen praktisch anzuwenden. Mit Unterstützung der Kollegen des hiesigen Ermittlungsdienstes wurde ein Tatort zu einem Fahrraddiebstahl präpariert, welcher bis zur Festnahme des Täters ausermittelt werden konnte. So begaben sich die Jungkommissare/innen nach einer ausführlichen Zeugenvernehmung und Aufnahme des Tatortes mit Spurensicherung wie dem Ausgipsen von Fußabdrücken und Reifenspuren und dem Sichern von Handflächenabdrücken mit Rußpulver auf die Suche nach dem Täter. Dieser konnte durch das Innenstadtgebiet aufgrund einer sehr guten Spurenlage, wie der Aufnahme von Videokameras, verlorenen Stadtplanteilen und dem Hinterlassen einer Blutspur auf einer Parkbank vor der Wilhelmsburg gestellt und der Zelle zugeführt werden. Bei der Festnahme gab es fleißige Unterstützung der Mitarbeiter eines hiesigen Sportstudios und Mitarbeitern eines zur Zeit in der Moritzstraße beschäftigten Malerfachbetriebes. Nach dem Ermittlungserfolg wurden am Ende alle Teilnehmer zu Kinderkommisaren/innen ernannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell