Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Verkehrsschild beschädigt

Geeste (ots)

Am Montag haben unbekannte Täter zwischen 17 und 18 Uhr ein Verkehrsschild vor einer Bäckerei an der Ölwerkstraße in Geeste beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 80 Euro. Vermutlich haben sich zum Tatzeitpunkt drei Kinder in der Nähe aufgehalten. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dalum unter der Rufnummer 05937/970050 zu melden.

