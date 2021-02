Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Stromkabel von Baustelle entwendet

Wietmarschen (ots)

Zwischen Montag und Dienstag haben bislang unbekannte Täter mehrere Starkstromkabel von einer Baustelle an der Hasenstraße in Wietmarschen-Nordlohne entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen.

