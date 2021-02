Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - VW Caddy beschädigt

Aschendorf (ots)

Am Samstag ist es zwischen 10.30 - 14.14 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Großen Straße gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen auf dem Parkstreifen abgestellten VW Caddy und beschädigte diesen am linken Außenspiegel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verursacher dürfte möglicherweise mit einem weißen Ford Transit unterwegs gewesen sein. Der Schaden am Caddy wird auf rund 350 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

