Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrerin war volltrunken

Bocholt (ots)

Am Sonntag informierten Zeugen gegen 11.30 Uhr die Polizei über eine offenbar betrunkene Autofahrerin. Auf der Straße Im Osteresch trafen die Polizeibeamten die 61 Jahre alte Frau in einem stehenden Pkw an. Sie war volltrunken, sodass ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt wurde. Ein Arzt entnahm der Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

