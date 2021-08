Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto beschädigt

Bocholt (ots)

In der Zeit von Samstag, 03.00 Uhr, bis Sonntag, 14.30 Uhr, wurde auf der Eintrachtstraße (zwischen Burloer Weg und Stenerner Weg) ein Pkw im Heckbereich beschädigt. Der Verursacher des Schadens (ca. 1.000 Euro) ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell