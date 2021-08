Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Beach Club

Gronau (ots)

In der Nacht zum Freitag kletterte ein Einbrecher über die Umzäunung des Beach Clubs am Udo-Lindenberg-Platz. Mehrere Schubladen wurden durchsucht und zwei Kühlanhänger aufgebrochen. Konkrete Angaben zur möglichen Beute liegen noch nicht vor. Der Einbrecher ist ca. 25 Jahre alt und war bekleidet mit einem Camouflage T-Shirt und einer Basecap. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

