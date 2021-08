POL-BOR: Breedenbroek/Gelderland (Niederlande), Grenznähe zu Bocholt-Suderwick und Isselburg-Anholt - Auf Bitte der Polizei Niederlande wird folgende Pressemitteilung veröffentlicht:

Kreispolizeibehörde Borken

Breedenbroek/Gelderland (Niederlande), Grenznähe zu Bocholt-Suderwick und Isselburg-Anholt - Auf Bitte der Polizei Niederlande wird folgende Pressemitteilung veröffentlicht:

Breedenbroek/Gelderland (Niederlande) (ots)

Die Polizei untersucht einen ungeklärten Todesfall

Am Freitag, dem 06. August wurde der Polizei der Fund einer leblosen Person am Beggelderpad in Breedenbroek gemeldet. Die Polizei sperrte die Umgebung umgehend ab und nahm die Untersuchung nach der Todesursache und der Identität der Person auf. Bei den laufenden Ermittlungen gibt es noch viele offene Fragen. Die Sachlage ist noch ungeklärt, aber die Polizei schließt ein Gewaltdelikt nicht aus. Das männliche Opfer ist wahrscheinlich von ausländischer Herkunft. Das Ermittlungsteam geht davon aus, dass der Mann nicht aus der Umgebung von Breedenbroek stammt.

Haben Sie Informationen für die laufenden Ermittlungen? Waren Sie zwischen Donnerstag, dem 05. August um 17:00 Uhr, und Freitag, dem 06. August 2021 um 07:00 Uhr, in der Umgebung des Gebietes AA Strangrondweg oder der Straße Beggelderpad in Breedenbroek, und ist Ihnen etwas aufgefallen? Oder waren Sie mit dem Auto auf der (Bundesstraße) N 317 unterwegs, und verfügen Sie über Kamera-Aufnahmen? Bitte stellen Sie uns diese Informationen dann zur Verfügung. Auch anderweitige Aufnahmen sind hilfreich. Jede Art der Information kann wichtig sein, auch wenn sie unbedeutend erscheint.

Hinweise werden durch die Polizei Borken unter Tel. 02861-900 0 entgegen genommen und an die zuständige niederländische Polizeidienststelle weitergeleitet.

