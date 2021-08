Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Lkw verliert Plastikteil

Pkw beschädigt

Heiden (ots)

Am Donnerstag befuhr eine Autofahrerin aus Ramsdorf die B 67 aus Richtung Merfeld kommend. Kurz hinter der A 31 verlor ein vor ihr fahrender Lkw ein Plastikteil (dieses war vermutlich unter dem Lkw befestigt), dem sie nicht mehr ausweichen konnte. An ihrem Pkw entstand Sachschaden. Der Fahrer des Lkws hat den Vorfall vermutlich nicht bemerkt. Es handelte sich um einen weißen Lkw mit roter Aufschrift. Hinter ihr sei ein mit zwei jungen Männern besetzter Pkw mit BOH-Kennzeichen gefahren. Dessen Fahrer habe noch rechtzeitig ausweichen können. Die beiden Männer, mögliche weitere Zeugen und natürlich auch der Lkw-Fahrer werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu melden.

