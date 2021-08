Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

Am Donnerstag hebelten Einbrecher zwischen 07.30 Uhr und 15.00 Uhr auf dem Bischof-Ketteler-Ring ein Fenster eines Wohnhauses auf. Der die Täter waren dazu auf eine (eingefahrene) Markise geklettert und so an das Fenster im Obergeschoss gelangt. Entwendet wurde Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

