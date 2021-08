Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeuge spricht mutmaßlichen Fahrraddieb an

Bocholt (ots)

Am Donnerstag beobachtete ein aufmerksamer Zeuge gegen 19.50 Uhr einen Mann, der auf der Wesemannstraße ein Fahrrad schob. Er hatte dazu das Hinterrad angehoben und eine Decke über das Fahrrad gelegt. Dem Zeugen kam dies verdächtig vor, sodass er den Mann ansprach und die Polizei informierte. Der Verdächtige reagierte aggressiv, ließ das Fahrrad zurück und entfernte sich in Richtung Ostwall. Er konnte nicht mehr angetroffen werden. Das Bulls-Mountainbike wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zum rechtmäßigen Besitzer dauern an. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Ca. 25 Jahre alt, schwarze Haare, südländisches Äußeres, bekleidet mit schwarzer Jacke, Jeanshose und schwarzen Schuhen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

