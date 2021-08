Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Holzklotz auf B 67 verloren

Mehrere Autos beschädigt

Rhede (ots)

Am Mittwoch fuhren drei Autofahrer auf der B 67 in Höhe der Fa. Ibena über einen Holzklotz, der offenbar von einem noch unbekannten Fahrzeug gefallen war. Die drei Autos wurden beschädigt. An dem Holzklotz befand sich eine Schlaufe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell