Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Alkoholisierter Autofahrer kam von der Straße ab

Gronau-Epe (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kam ein 26 Jahre alter Autofahrer aus Dülmen gegen 00.10 Uhr auf dem Berger Landweg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telefonmast. Der Pkw geriet in den Straßengraben und der Telefonmast knickte ab. Der 26-Jährige gab zunächst an, einem Reh ausgewichen zu sein. Nachdem die Beamten feststellten, dass er unter Alkoholeinfluss stand, gab er an, dass seine Freundin gefahren sei.

Aufgrund der Beweislage wurde gegen den 26-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell