POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 11. März 2021, kam es gegen 05.45 Uhr an der Einmündung des Neuenkampsweg zur Böseler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Transporter-Fahrer aus Friesoythe übersah an der Einmündung einen 54-jährigen Fußgänger aus Friesoythe, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Hierdurch wurde der Fußgänger leicht verletzt.

