POL-CUX: Dreister Ladendieb in Dorum++Verkehrsunfall in Nordholz++

Dreister Ladendieb in Dorum

Dorum. Am Donnerstag in den Nachmittagsstunden fiel den Dorumer Polizeibeamten ein ortsfremder Mann auf, der sich in der Poststraße hinter das dortige Ausstellungsgebäude des Deichmuseums begab. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, war er gerade dabei in einem Gebüsch 10 hochwertige Flaschen Alkohol in seinem Rucksack zu verstauen. Sichtlich überrascht hatte er keine schlüssige Erklärung für sein Verhalten. Da der Verdacht eines Ladendiebstahls bestand, wurde er zwecks Personalienfeststellung zur Wache gebracht. Hier gab er schließlich den Ladendiebstahl in einem EDEKA-Markt in Dorum zu. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 45-jährige Bremerhavener entlassen. Er wollte so gleich mit dem Zug wieder nach Bremerhaven fahren.

Nach ein paar Minuten konnten die Beamten aus dem Fenster jedoch beobachten, wie der Mann direkt den gegenüberliegenden Netto-Markt ansteuerte und im Laden verschwand. Als der 45-jährige den Markt wieder verließ, wurde er erneut kontrolliert und überprüft. Diesmal hatte er 4 Flaschen Alkohol in seiner Jacke versteckt. Es folgte somit die zweite Anzeige wegen Ladendiebstahls. Danach wurde er direkt zum Bahnhof geleitet und fuhr in Richtung Bremerhaven.

Verkehrsunfall in Nordholz

Wurster Nordseeküste-Nordholz. Am Mittwoch um 17 Uhr befuhr eine 23-jährige aus Wanna mit ihrem Dacia Logan den Scharnstedter Weg und übersah einen 29-jährigen Dorumer, der mit seinem PKW BMW 316 Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, beide PKW waren danach nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt ca. 14.000 Euro.

