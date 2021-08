Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Taschendiebstahl im Vennehof

Borken (ots)

Am Mittwoch hielt sich eine Raesfelder zusammen mit ihrem Ehemann in einem Geschäft im Vennehof auf. Als die an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass Diebe ihr Portemonnaie gestohlen hatten. Dieses hatte sie in einer an ihrem Rollator angebrachten Tasche aufbewahrt. Weder ihr noch ihrem Ehemann waren verdächtige Personen aufgefallen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

