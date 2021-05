Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Über 60 Verstöße bei Verkehrskontrolle - Radfahrer stürzt - Reifen an Traktor zerstochen

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Über 60 Verstöße bei Verkehrskontrolle

Am Freitag zwischen 15 Uhr und 23 Uhr führte das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Schwäbisch Gmünd, am Bahnhof in der Lorcher Straße eine Verkehrskontrollaktion durch. Hierbei konnten in den 8 Stunden insgesamt über 60 Verstöße geahndet werden. Der Haupanteil waren hierbei 41 Geschwindigkeitsverstöße. An fünf Fahrzeugen war aufgrund baulicher Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen und bei einem Fahrzeug war über 8 Monate die Hauptuntersuchung abgelaufen. Bei den weiteren Verstößen handelte es sich zum Beispiel um Verstöße gegen das Kraftfahrsteuergesetz, Gurtverstöße oder Fahren unter Einfluss von Betäubungsmittel.

Aalen: Radfahrer stürzt

Am Montag um 11.45 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem E-Bike die Heinrich-Rieger-Straße. Nachdem ihm von einer Windboe seine Mütze weggeweht wurde, versuchte der Radler diese während der Fahrt wieder zu fangen. Hierbei kam er ins straucheln und stürzte. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Reifen an Traktor zerstochen

An einem Traktor, welcher zwischen Samstag und Montag an einer von der L1080 nicht einsehbaren Scheune bei Rodamsdörfle abgestellt war, wurden drei Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsinsel überfahren und geflüchtet

Am Sonntag gegen 13 Uhr überfuhr ein bislang unbekannter PKW-Lenker eine Verkehrsinsel in der Königsturmstraße und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Unfallort konnte ein Teil einer Plastikabdeckung aufgefunden werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell