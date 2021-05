Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Mann nach Auseinandersetzung verletzt

Kaisersbach: Unfall beim Überholen

Ein 27-jähriger VW-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 14.25 Uhr die Landesstraße 1150 zwischen Kaisersbach und Kirchenkirnberg. Er wollte überholen und scherte dazu nach links aus ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. In der Folge stieß er mit einem Motorradfahrer zusammen, der sich bereits im Überholvorgang befand. Der 40-jährige Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Winnenden: Unfallflucht

Am Montag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker im Ahornweg eine Gartenmauer und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Heinkelstraße ereignete sich am Montagvormittag eine Verkehrsunfallflucht. Als eine 55-jährige Ford-Fahrerin ausparken wollte, streifte ein vorbeifahrende Mercedes den Pkw Ford Fiesta. Der Mercedesfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter, ohne sich um den hinterlassenen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich gegen 11.30 Uhr ereignete, wird nun von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Waiblingen: Mann nach Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Am frühen Samstagmorgen gegen 5:40 Uhr soll es am Nebeneingang des Friedhofs in der Alten Rommelshausener Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein, bei der ein 42-jähriger Mann leichte Verletzungen erlitten haben soll. Da die Umstände der Tat bislang völlig unklar sind, sucht die Polizei in Waiblingen dringend Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.

