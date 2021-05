Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auf Absicherungsanhänger aufgefahren

Aalen (ots)

Ilshofen: Auf Absicherungsanhänger aufgefahren

Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer war am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr auf der A6 in Richtung Mannheim auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Dabei erkannte er zu spät, dass der Verkehr durch einen Absicherungsanhänger auf den linken Fahrstreifen umgelenkt wurde. Der 34-Jährige konnte seinen Lkw nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Absicherungsanhänger auf. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40 000 Euro.

