Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Bartholomä: Unfallflucht - Hinweise erbeten

Aalen (ots)

Bereits am Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr setzte der Fahrer eines schwarzen BMW mit Heidenheimer Kennzeichen auf der Landesstraße 1165 kurz nach dem Wental in Richtung Steinheim zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw VW Tiguan an. Da ihm auf der Gegenspur ein Pkw VW Golf entgegenkam, scherte der Fahrer des BMW wieder ein, wobei er den VW streifte. Auch die Fahrerin des VW Golf wich in den Grünstreifen aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ohne anzuhalten fuhr der Unfallverursacher anschließend in Richtung Steinheim am Albuch davon. Zeugenaussagen zufolge soll das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Personen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell