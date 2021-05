Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Diebstahl, Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag, 21:00 Uhr auf Freitag, 8:30 Uhr in der Melanchthonstraße eine Garage mit schwarzer Farbe besprüht. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro an der Garage.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Rosengarten: Bienenvölker entwendet

In der vergangenen Woche von Samstag dem 22.05.2021 bis zum Sonntag dem 30.05.2021 wurden fünf Bienenvölker im Gewann Keltenbuckel zwischen Rieden und Westheim entwendet. Der Wert der Bienenvölker beläuft sich auf etwa 2750 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Oberrot: Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer

Ein 68-jähriger Motorradfahrer war am Sonntagnachmittag gegen 13:30 Uhr mit seiner 68-jährigen Sozia auf der L1050 von Oberrot in Richtung Hausen unterwegs. Kurz nach dem Ortsbeginn in Hausen erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 67-jähriger Motorradfahrer seine Geschwindigkeit reduzierte. Der 68-Jährige fuhr auf den 67-Jährigen auf und stürzte. Dabei wurden er und seine Sozia leicht verletzt.

Wolpertshausen: Reifenplatzer auf der Autobahn

Am Sonntagnachmittag gegen 12:30 Uhr war eine 78-jährige VW-Fahrerin auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs. Während der Fahrt platzte ein Reifen des VW, sodass die Frau nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte sie gegen die Schutzplanke und kam anschließend im Grünstreifen zum Stehen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Satteldorf: Radfahrer verstorben

Ein 76-jähriger Radfahrer war am Sonntagabend gegen 17 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Schleehardhof und Ellrichshausen unterwegs. Während der Fahrt bekam der Mann gesundheitliche Probleme und stürzte ohne äußere Einwirkung. Eine Reanimation durch den Arzt eines Rettungshubschraubers blieb erfolglos, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle in Folge eines medizinischen Notfalls.

