Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt, A8 - Mercedes fängt Feuer

Ein brennendes Auto sorgte am Donnerstag für Stau auf der Autobahn.

Ulm (ots)

Gegen 14.25 Uhr war ein 42-Jähriger mit dem Mercedes und Anhänger in Richtung München unterwegs. Bei Hohenstadt fing das Auto Feuer. Der Fahrer konnte es noch auf der Standspur abstellen und rechtzeitig aussteigen. Er blieb unverletzt. Umliegende Feuerwehren rückten aus und löschten das Feuer. Das Auto brannte komplett aus und wurde abgeschleppt. Der Anhänger blieb unbeschädigt. Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Sie schätzt den Sachschaden am Fahrzeug auf rund 3.000 Euro. Auch der Belag auf der Standspur wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Autobahn musste in Richtung München knapp eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Wegen der starken Rauchentwicklung war auch die Gegenrichtung gesperrt.

++++0474741

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell