Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Landkreis Konstanz) Witterungsbedingter Verkehrsunfall mit Sachschaden (15.01.2021)

Radolfzell (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Schaden von etwa 6.000 Euro hat sich am Freitagmorgen gegen 07.00 Uhr in der Strandbadstraße in Radolfzell ereignet. Ein 22-jähriger Opel-Fahrer fuhr zunächst auf der Neurohrbrücke, geriet beim dortigen Kreisverkehr witterungsbedingt ins Rutschen und fuhr auf einen im Kreisverkehr befindlichen Linienbus auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

