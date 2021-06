Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bergkamen (ots)

Am Donnerstag (24.06.2021) fuhr ein 83-jähriger Bergkamener gegen 10.45 Uhr auf der Landwehrstraße in Richtung Werner Straße. Er hielt zunächst an der Ampel im Kreuzungsbereich an und bog dann nach links in Richtung Werne ab, als er vermeintlich Grün bekam. Er kollidierte dabei mit einer ihm aus Richtung Hamm entgegenkommenden 24-Jährigen Fahrerin aus Hamm.

Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrenden sowie die 85-jährige Beifahrerin des Bergkameners leicht verletzte. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 17 000 Euro an den nicht mehr fahrbreiten Fahrzeugen.

Nach Zeugenaussagen und Überprüfung der Ampelschaltung fuhr der Bergkamener bei Rot in den Kreuzungsbereich ein, als die Ampel lediglich für den Geradeausverkehr auf Grün umsprang.

Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell