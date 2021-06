Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Motorradfahrer stürzte in Linkskurve

Unna (ots)

Am Mittwochabend (23.06.2021) fuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Schwerte mit seinem 20-jährigen Schwerter Beifahrer auf der Massener Heide in Richtung Billmerich.

In einer Linkskurve, kurz vor der dortigen Autobahnbrücke A 1, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Das Motorrad kam an einem angrenzenden Zaunpfeiler zum Stillstand. Die beiden 20-Jährigen verletzen sich so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro.

