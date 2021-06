Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall auf der Hammer Straße - drei Leichtverletzte

Unna (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hammer Straße in Unna sind am Dienstag (22.06.2021) drei Personen leicht verletzt worden.

Ein 45-jähriger Dortmunder befuhr gegen 11.35 Uhr mit seinem Pkw die Hammer Straße in Richtung Norden. In Höhe der Einfahrt "Haus Kissenkamp" musste er verkehrsbedingt warten, da der vor ihm fahrende Wagen in die Zufahrt einfahren wollte und den Gegenverkehr in Richtung Unna passieren lassen musste. In diesem Moment fuhr ihm von hinten ein 20-jähriger Unnaer auf. Nach eigenen Angaben habe der 20-jährige Unnaer gebremst, sei dann jedoch vom Bremspedal abgerutscht.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge sind sowohl der 45-jährige Dortmunder als auch der 20-jährige Unnaer sowie dessen 19-jähriger Beifahrer aus Unna leicht verletzt worden. Die drei Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Ein Rettungshubschrauber war am Unfallort eingesetzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell