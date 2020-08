Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten

Speyer (ots)

22.08.2020, 22:50 Uhr

Am Abend des Samstages kam es an der Skater-Anlage im Birkenweg zunächst zu wechselseitigen verbalen Provokationen zwischen zwei Gruppen junger Männer. Aus diesem Streit entstand eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf insgesamt sechs Personen verletzt wurden. Die Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert, sämtlichen anderen anwesenden Personen wurde ein Platzverweis erteilt.

Die Beteiligten erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell