POL-EL: Heede - Einbruch in Wohnhaus

Heede (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in ein Wohnhaus an der Dersumer Straße eingedrungen. Wie sie genau in das Gebäude gelangen konnten, ist unklar. Eine Bewohnerin hörte gegen 3.30 Uhr Geräusche im Haus, traf aber niemanden mehr an. Die Einbrecher erbeuteten einen geringen Geldbetrag und Schmuckgegenstände. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

