Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Dieseldiebstahl auf Baustelle

Alfhausen (ots)

In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen kam es auf der Baustelle des Fernwärmekraftwerkes am Waller Weg zu einem Dieseldiebstahl. Unbekannte brachen das Tankschloss eines Kettenbaggers auf und zapften etwa 300 Liter Kraftstoff ab. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizeistation in Alfhausen unter 05464-968560 entgegen.

