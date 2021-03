Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl von BMW-Fahrzeugteilen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag hatten es unbekannte Täter offenbar auf Fahrzeugteile der Automarke BMW abgesehen. In der Stüvestraße wurden von einem gegenüber der Feuerwehr geparkten weißen BMW 318 feinsäuberlich der Abstandssensor aus der Frontschürze gebaut und mitgenommen. Ähnliches passierte auf dem Parkplatz in der Kleinen Domsfreiheit. Dort montierten möglicherweise dieselben Täter aus der Frontschürze eines schwarzen BMW X3 den Sensor der Geschwindigkeitsregelelektronik ab. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit den beiden Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell