Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Wer sah die Fernseherdiebe?

Bad Laer (ots)

Die Polizei in Dissen ist auf der Suche nach den Personen, die am Freitag im Lidl-Markt in der Straße Up de Heuchte unbemerkt vier Fernseher gestohlen und diese dann später in Winkelsetten abgelegt haben. Zwei Reiterinnen hatten die orignalverpackten 32 Zoll Flachbildfernseher gegen 15.20 Uhr in der Böschung am Feldrand im Bereich der Ecke Hagestraße/Im Winkel aufgefunden und die Polizei benachrichtigt. Diese konnte anhand des Preisetikettes die Herkunft ermitteln und dem Lidl-Markt zuordnen. Die Ermittler bitte um Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Diebstahl der aufgefundenen Fernseher im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05421-921390.

