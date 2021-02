Feuerwehr Hamburg

FW-HH: 40-Tonnen-Sattelschlepper fährt auf Leitplanke auf der A7 - Feuerwehr Hamburg bindet austretenden Kraftstoff

Hamburg (ots)

Hamburg Bahrenfeld, Technische Hilfe auf der Autobahn, 09.02.2021, 04:14 Uhr, Bundesaustobahn A7 FR Nord, AS Volkspark

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Unfall auf die Bundesautobahn A7 in Fahrtrichtung Norden gerufen. Ein 40-Tonnen-Sattelzug war auf eine Leitplanke aufgefahren und hatte sich dabei den Dieseltank beschädigt. Die Einsatzkräfte fingen den Kraftstoff auf und streuten bereits ausgetretene Mengen mit Ölbindemittel ab. Der LKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Bergung musste die Autobahn in Höhe der Anschlussstelle Volkspark in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Einsatz der Feuerwehr dauerte insgesamt zwei Stunden.

