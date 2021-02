Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Am Tag des europäischen Notrufs: Live dabei beim Twittergewitter der Berufsfeuerwehren

Feuerwehr Hamburg beteiligt sich am 11.2. an bundesweiter Aktion

Es ist wieder soweit. Am 11.2. - dem Tag des europäischen Notrufs 112 - zieht wieder ein Twittergewitter über Deutschland. Nach dem Erfolg der letzten Jahre werden auch in diesem Jahr wieder viele Berufsfeuerwehren deutschlandweit an diesem Tag über Einsätze, Ausbildungsmöglichkeiten, Fahrzeuge und vieles mehr live auf ihren Twitterkanälen berichten.

Diese Aktion findet in dieser Form bereits zum dritten Mal statt. Mehr als 55 Berufsfeuerwehren nehmen dieses Jahr daran teil und berichten den ganzen Tag live über ihren Alltag. Zu den Themen gehören zum einen aktuelle Einsatzlagen, aber auch nützliches Wissen rund um die Themen Ausbildung, Alltag bei der Feuerwehr und deren Spezialeinheiten oder auch Tipps und Hinweise für Jedermann.

Die Feuerwehr Hamburg legt bei der Social-Media-Aktion der besonderen Art in diesem Jahr ihren Fokus auf das Thema Notruf. Wie setzt man einen Notruf richtig ab? Was gibt es zu beachten? Welche Besonderheiten gibt es? Was passiert in der Leitstelle? Aber auch echte "Hamburgensien" wie der Kampfmittelräumdienst und die Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht werden dieses Jahr im Rampenlicht stehen.

Unter dem Hashtag #Hamburg112 können von 8 Uhr bis 20 Uhr die Tweets der Feuerwehr Hamburg online verfolgt werden (@FeuerwehrHH oder https://twitter.com/FeuerwehrHH). Unter dem Hashtag #112live sind alle Tweets der teilnehmenden Berufsfeuerwehren, verstreut über das ganze Bundesgebiet, sichtbar.

Wir freuen uns auf eine große Beteiligung, es wird richtig spannend.

