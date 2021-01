Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Bootshalle im Vollbrand - Feuerwehr Hamburg verhindert Brandausbreitung auf Restaurant und Wohngebäude

Hamburg (ots)

Hamburg Ohlsdorf, Feuer 2 Löschzüge, 28.01.2021, 23:20 Uhr, Ratsmühlendamm

Am späten Donnerstagabend, gegen 23:20 Uhr, meldete ein Anrufer der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 Feuerschein in einem Gebäude in der Straße Ratsmühlendamm in Hamburg Ohlsdorf. Aufgrund weiterer detaillierter Anrufe wurde von der RLST die Alarmart auf "Feuer, 2 Löschzüge" erhöht. Der Disponent alarmierte daraufhin mit dem Stichwort "Feuer 2" die Hamburger Löschzüge der Feuer- und Rettungswache Alsterdorf und Barmbek, die Freiwilligen Feuerwehren Fuhlsbüttel und Hummelsbüttel, ein B-Dienst, ein Umweltdienst, ein Bereichsführer sowie den diensthabenden Pressesprecher. An der Einsatzstelle brannte ein Bootshaus angrenzend an ein Restaurant mit den Maßen 20m x 40 m in ganzer Ausdehnung. Es gab an der Einsatzstelle keine Verletzten. Aufgrund der sehr engen Bebauung waren die Abstände zu Nachbargebäuden sehr gering, sodass sofort eine Riegelstellung mit zwei B-Rohren und zwei Wasserwerfern über Drehleitern zu den angrenzenden Gebäuden aufgebaut wurde. Ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude konnte durch die Einsatzkräfte verhindert werden. Die Brandbekämpfung erfolgt mit zwei B- Rohren und zwei C-Rohren im Außenangriff. Die Aufräum- und Nachlöscharbeiten wurden durch das THW unterstützt. Alle Bewohner haben das Objekt bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Die Versorgungsanschlüsse wurden durch Stromnetz- und Gasnetz- HH getrennt. Bewohner des betroffenen Wohnhauses wurden bei Nachbarn untergebracht. Die Löschmaßnahmen waren inklusive langwieriger Nachlöscharbeiten gegen 06:00 Uhr beendet und das Gebäude wurde zur Ursachenermittlung an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Hamburg war mit insgesamt 70 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und dem THW im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell