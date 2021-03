Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unbekannte lösten Waggonbremsen

Bohmte (ots)

Die Bohmter Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachtes auf einen versuchten gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Unbekannte hatten am vergangenen Wochenende im Bereich der Güterabfertigung an der Ladestraße vorsätzlich die Bremsen von acht dort abgestellten Waggons gelöst. Da die unbeladenen Waggons trotz einer Zusatzsicherung z.B. durch starken Wind hätten ins Rollen geraten und entsprechend eine Gefahr darstellen können, hat die Polizei Ermittlungen wegen einer Straftat eingeleitet. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05471/9710.

