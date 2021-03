Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - BMW Mini angefahren und beschädigt

Belm (ots)

Im Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter am Montagabend im Strothmannsweg einen grauen BMW Mini und entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der oder die Flüchtige stieß zwischen 17.15 und 19 Uhr gegen den geparkten Wagen und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Belm, Telefon 05406/898630.

