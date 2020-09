Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Auto angefahren und weggefahren

Am Dienstag fuhr ein bislang Unbekannter gegen ein geparktes Auto in Erbach.

Ulm (ots)

Kurz vor 15.30 Uhr fuhr ein Autofahrer rückwärts in der Erlenbachstraße aus seinem Parkplatz. Dabei fuhr er gegen einen geparkten Opel. Der Unfallverursacher stieg wohl aus und schaute sich den Schaden an. Danach stieg er in sein Auto und fuhr weg. Um den Schaden kümmerte er sich nicht. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und notierte sich das Kennzeichen. Den Schaden an dem Opel schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

