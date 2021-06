Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Täter lehnt mit Bierflasche an zuvor eingeschlagenem Auto: Festnahme am Tatort

Unna (ots)

Die Polizei hat am Mittwochmorgen (23.06.2021) in Unna einen 17-Jährigen festgenommen. Der Jugendliche hatte gegen 05.30 Uhr in der Gertrudenstraße bei einem Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen und aus einer Bierkiste, die sich im Fahrzeug befand, eine Flasche entwendet. Mit dieser Flasche in der Hand lehnte er bei Eintreffen der Einsatzkräfte an dem beschädigten Wagen. Noch vor Ort gab er zu, für die Sachbeschädigung und den Diebstahl verantwortlich gewesen zu sein. Die Polizeibeamten durchsuchten den Unnaer. Hierbei fanden sie Betäubungsmittel. Außerdem entdeckten sie in dem beschädigten Pkw ein Messer.

Während der Anzeigenaufnahme bemerkten die Polizeibeamten an vier weiteren Fahrzeugen, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, aufgeschlitzte Reifen. Der stark alkoholisierte Jugendliche wurde daraufhin zur Wache gebracht, wo er bis zu seiner Ausnüchterung im Gewahrsam verblieb. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

