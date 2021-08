Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gartenhaus aufgebrochen

Bocholt (ots)

In der Zeit vom 18.07. - 05.08. drangen noch unbekannte Täter in ein Gartenhaus an der Emmericher Straße ein. Der oder die Täter entwendeten ein Damenpedelec (Hercules Futura) ein Kinderfahrrad (Kalkhoff, Jungenrad) und einen Bollerwagen (Aluminiumgestell). Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

