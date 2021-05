Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sechs Einbrüche in Wohnhäuser binnen neun Tagen

Bild-Infos

Download

Region Trier (ots)

In der Zeit vom 21. bis 29. Mai brachen Unbekannte in insgesamt sechs freistehende Einfamilienhäuser in der Region ein.

Hierzu näherten sie sich den Gebäuden in allen Fällen über die Rückseiten und hebelten dort gelegene Fenster oder Terrassentüren auf, um in die Häuser einzudringen. Sie hatten es offenbar auf leicht zu transportierende Beute aus Bargeld und Schmuck abgesehen.

In einigen Fällen geht die Polizei von denselben Tätern aus, in allen Fällen werden eventuelle Tatzusammenhänge geprüft.

Wiltingen, Zum Neuberg: Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Eigentümer zwischen dem 21. und 29. Mai aus. Sie hebelten die Terrassentür auf und drangen in das Gebäude ein.

Kenn, Kapellenstraße: Im Zeitraum vom 25. bis zum 29. Mai hebelten Einbrecher ein Fenster an der Rückseite auf und schlugen eine Fensterscheibe ein, um ins Haus zu gelangen.

Trierweiler-Fusenich, Igeler Straße: Die Täter drangen am Freitag, den 28. Mai, zwischen 8 und 15 Uhr über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in das Wohnhaus ein.

Ralingen, Feldstraße: Am Freitag, den 28. Mai, waren die Hauseigentümer zwischen 8.40 Uhr und 14.45 Uhr nicht zuhause. Während dieser Zeit hebelten die Täter die Terrassentür auf, betraten das Haus jedoch nicht. Möglicherweise wurden sie jedoch von dem nach Hause kommenden Besitzer gestört. Ihm waren zwei ihm fremde Frauen im geschätzten Alter von 20 bis 30 Jahren und einer Größe von ca. 1,65 m aufgefallen. Diese gingen bei seinem Eintreffen zu einem in der Nähe des Hauses abgestellten weißen PKW, eventuell einem Golf oder einem ähnlichen Fahrzeug, und fuhren davon. Ob die Frauen mit dem Einbruch zu tun haben, ist allerdings unklar. Möglicherweise haben Zeugen die Frauen beobachtet oder kennen sie oder aber die Frauen erinnern sich an die Situation und melden sich als Zeuginnen bei der Polizei.

Kordel, Goethestraße: Die Abwesenheit der Bewohner am Freitag, den 28. Mai, von 16.15 Uhr bis 17.50 Uhr nutzten Unbekannte für ihren Einbruch. Hierzu hebelten sie an der Terrassentür und durchstießen die Glasscheibe.

Konz, Albert-Schweitzer-Straße: Die Bewohner hatten ihr Haus am Samstag, den 29. Mai, in der Zeit von 11.15 Uhr bis 11.45 Uhr nur kurz verlassen. In dem knappen Zeitraum waren die Täter über die Terrassentür eingebrochen, um ihren Diebstahl zu begehen. In diesem Fall vermutet die Polizei, dass das Haus unmittelbar vor der Tat ausbaldowert wurde. Daher könnten Zeugen diese beim Ausspähen des Hauses beobachtet haben.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Trier die Ermittlungen aufgenommen und bittet Menschen, die in den beschriebenen Fällen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell